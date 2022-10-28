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Ру Тат
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Общество
28 октября 2022  15:40

Движение «Ярдәм янәшә!» напомнило о сборе средств для помощи мобилизованным татарстанцам

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В Татарстане продолжается сбор средств для поддержки мобилизованных граждан и их семей. Его проводит республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Оказать помощь может любой желающий. Полученные средства пойдут на сбор гуманитарной помощи и оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Средства аккумулируются на расчетном счете Благотворительного фонда «Ак Барс Созидание». Узнать о работе движения, а также увидеть отчеты о собранных и потраченных средствах можно на официальном сайте «Ярдәм янәшә!  Помощь рядом!». 

Напомним, сегодня начал работу фонд помощи семьям призванных по частичной мобилизации от исполкома Казани и АНО «Добрая Казань».

#мобилизация #помощь
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