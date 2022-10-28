В Казани открыт фонд помощи семьям мобилизованных

В Казани начал работу фонд помощи семьям призванных по частичной мобилизации. Полученные средства направят на лекарства, продукты и другие расходы нуждающихся, сообщает мэрия столицы РТ.

Перевести средства можно по QR-коду или реквизитам.

Назначение платежа — благотворительная помощь семьям мобилизованных.

Напомним, что 21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Под нее попали около 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.

Реквизиты доступны по ссылке.