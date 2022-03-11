В Казани по дорожному нацпроекту капитально отремонтируют улицу Четаева

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году капитально отремонтируют улицу Четаева. Из регионального бюджета на ремонтные работы направят 20 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. При необходимости рабочие установят новые дорожные знаки и пешеходные ограждения», – отметили в министерстве.

Ремонт будет проведен на участке от улицы Бондаренко до Абсалямова. Протяженность ремонтируемого участка составит 380 метров.

Всего в этом году в Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 33,9 км дорог.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.