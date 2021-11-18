Движение трамваев №5 и 5а по центру Казани все еще не восстановлено

В Казани трамваи №5 и 5а продолжают ходить по сокращенному маршруту. Напомним, на участке около здания №97 по улице Тукая ведутся работы по устранению провала вблизи трамвайных путей.

«Движение организовано ул. Саид-Галеева – ул. Глазунова. Из движения исключается участок в центре Казани», –сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Движение планируется восстановить к 7 часов вечера. Утром в предприятии отмечали, что движение восстановится к 11 часам.