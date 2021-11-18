В Казани трамваи №5 и 5а временно сократили маршрут движения

В Казани на улице Тукая, 97 продолжаются работы по устранению провала вблизи трамвайных путей. Из-за этого сегодня утром полностью открыть маршруты трамваев №5 и 5а не удалось, сообщает «Метроэлектротранс».

«Трамваи временно следуют по маршруту ул. Саид-Галеева — ул. Глазунова. Из движения исключается участок в центре Казани», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Движение электротранспорта планируется восстановить к 11 часам утра.