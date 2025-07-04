Движение «ТНВ» поддержало кандидатуру Рустама Минниханова на должность Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Активисты движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр» поддержали кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на должность Раиса Татарстана. Соответствующее заявление было принято на заседании Высшего совета «ТНВ».

Рустам Минниханов успешно возглавляет Татарстан на протяжении 15 лет, пользуется высоким личным авторитетом не только в республике, но и на федеральном уровне, заявил глава парламента и председатель Высшего совета движения Фарид Мухаметшин.

«За него говорят достижения экономики, сотни реализованных под его руководством дел, программ, привлеченные инвестиции, новые рабочие места, атмосфера межнационального мира и согласия в республике», – подчеркнул он.

Мухаметшин напомнил, что Минниханова на выборы Раиса РТ выдвинуло Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» на своей 38-й конференции.

Принятое «ТНВ» заявление о поддержке Минниханова будет направлено в Региональный политический совет «Единой России» и в Центральную избирательную комиссию РТ.

Выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября, в единый день голосования.