Движение по ул. Аделя Кутуя в Казани ограничено до конца сентября

Ограничение движения по ул. Аделя Кутуя в Казани продлено до конца сентября. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этот период полностью закрыто движение на участке от здания №24 корп. 2 по ул. Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя.

Ограничение связано с обустройством инженерных сетей.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Казани с 13 сентября изменится схема движения транспорта по улице Гвардейской на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.