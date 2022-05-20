Движение по улице Сахарова в Казани будет ограничено из-за строительства метро

В Казани с 23 по 31 мая будет частично ограничено движение транспорта по улице Сахарова. Ограничение связано с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства второй линии метро, сообщает портал мэрии города.

Ограничение коснется участков проезжей части возле дома №13а по улице Сахарова и дома №39 по улице Закиева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 20 мая в Казани поэтапно ограничат движение на трех участках улицы Фучика. Ограничения будут действовать до 14 июня.