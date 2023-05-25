Движение по участку ул.Гвардейской в Казани перекрыто до 6 июня

Из-за выноса сетей ливневой канализации в Казани ограничили проезд по участку ул.Гвардейской. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и исполнительных актов исполкома столицы РТ.

На это время частично перекроют участок в районе дома №56а.

Ранее «Татар-информ» предупредил о массовом закрытии дорог по маршруту проведения «Ночного веломарафона».