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Происшествия 10 января 2024 16:04

Движение по трассе М12 в сторону Казани восстановлено после ДТП

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Движение на 141-м км трассы М12 в сторону Казани полностью восстановлено, сообщает Автодор.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП во Владимирской области на трассе М12 перекрыто движение в сторону Казани.

По данным МВД России по Владимирской области, на 141 км в Петушинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает Автодор, сейчас движение полностью восстановлено.

#восстановление движения
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