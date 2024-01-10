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Движение по трассе М12 в сторону Казани восстановлено после ДТП
Движение на 141-м км трассы М12 в сторону Казани полностью восстановлено, сообщает Автодор.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП во Владимирской области на трассе М12 перекрыто движение в сторону Казани.
По данным МВД России по Владимирской области, на 141 км в Петушинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Информации о пострадавших нет.
Как сообщает Автодор, сейчас движение полностью восстановлено.
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