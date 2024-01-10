Движение по трассе М12 в сторону Казани восстановлено после ДТП

Движение на 141-м км трассы М12 в сторону Казани полностью восстановлено, сообщает Автодор.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП во Владимирской области на трассе М12 перекрыто движение в сторону Казани.

По данным МВД России по Владимирской области, на 141 км в Петушинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает Автодор, сейчас движение полностью восстановлено.