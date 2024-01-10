Во Владимирской области ДТП перекрыло движение по трассе М-12 в сторону Казани

В результате ДТП во Владимирской области на трассе М-12 перекрыто движение в сторону Казани, сообщает Автодор.

По данным МВД России по Владимирской области, на 141 км в Петушинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Сотрудники полиции предпринимают меры по восстановлению движения, госавтоинспекторы осуществляют регулировку движения и распределение транспортных потоков.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда. Объезд может осуществляться по федеральной автодороге М-7 «Волга» со съездом на 125-км трассы М-12.