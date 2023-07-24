Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз за сутки
Движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта перекрыто уже в третий раз за сутки. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосте. Причины перекрытия не раскрываются.
По информации Минтранса, интенсивность движения по Крымскому мосту приблизилась к средним показателям лета. За прошлые сутки в обе стороны проехало 8 тыс. 935 автомобилей. Министерство совместно с другими профильными ведомствами организовало досмотр проезжающих по мосту легковых автомобилей, а также регулировку проезда в реверсивном режиме, чтобы не допустить очередей и скопление транспорта.
Напомним, в ночь на 17 июля Киевский режим атаковал Крымский мост двумя беспилотниками. Погибли два человека. Также была повреждена автомобильная часть конструкции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»