Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз за сутки

Движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта перекрыто уже в третий раз за сутки. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосте. Причины перекрытия не раскрываются.

По информации Минтранса, интенсивность движения по Крымскому мосту приблизилась к средним показателям лета. За прошлые сутки в обе стороны проехало 8 тыс. 935 автомобилей. Министерство совместно с другими профильными ведомствами организовало досмотр проезжающих по мосту легковых автомобилей, а также регулировку проезда в реверсивном режиме, чтобы не допустить очередей и скопление транспорта.

Напомним, в ночь на 17 июля Киевский режим атаковал Крымский мост двумя беспилотниками. Погибли два человека. Также была повреждена автомобильная часть конструкции.