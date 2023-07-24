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Руc Тат
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Общество 24 июля 2023 16:30

Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз за сутки

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Движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта перекрыто уже в третий раз за сутки. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосте. Причины перекрытия не раскрываются.

По информации Минтранса, интенсивность движения по Крымскому мосту приблизилась к средним показателям лета. За прошлые сутки в обе стороны проехало 8 тыс. 935 автомобилей. Министерство совместно с другими профильными ведомствами организовало досмотр проезжающих по мосту легковых автомобилей, а также регулировку проезда в реверсивном режиме, чтобы не допустить очередей и скопление транспорта.

Напомним, в ночь на 17 июля Киевский режим атаковал Крымский мост двумя беспилотниками. Погибли два человека. Также была повреждена автомобильная часть конструкции.

#крымский мост #движение транспорта
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