«Движение первых» запустило прием заявок на ежегодную акцию «Елка желаний»

«Движение первых» открывает прием заявок на всероссийскую акцию «Елка желаний». С 15 ноября дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать новогоднее желание, которое воплотят в жизнь граждане по всей стране. Регистрация будет доступна на официальном сайте елкажеланий.рф и продолжится до 20 декабря, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанского отделения организации.

«Ежегодно к всероссийской акции „Елка желаний” присоединяются тысячи людей со всей страны. Каждый из них делает поистине доброе дело, помогая детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнить их новогодние желания. Осуществить заветную мечту ребенка может любой желающий, сняв письмо со специальных елок, находящихся во всех регионах нашей страны, или подав заявку на официальном сайте проекта. Давайте совершать небольшие чудеса для детей, особенно нуждающихся в заботе, вместе», — прокомментировала для «Татар-информа» ситуацию заместитель председателя совета «Движения первых» в РТ Алла Кондратьева.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года при поддержке организации «Росмолодежь.Добро» и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Присоединиться к акции можно в роли мечтателя, который загадывает желания, исполнителя, который дарит подарки детям, или волонтера, который поможет организаторам в проведении акции.

Каждый год к акции присоединяется Президент России Владимир Путин. В 2023 году глава государства исполнил желания трех школьников: Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей на «Первом канале», Никита Мирошниченко из Костромской области посетил Эрмитаж, а Кристина Син из Южно-Сахалинска увидела озеро Байкал.

Загадать новогоднее желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Подать заявку могут сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума или зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также присоединиться к «Елке желаний» могут ребята из семей участников специальной военной операции и дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях и пострадавших или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.

Для участия в акции ребятам нужно зарегистрироваться на сайте и оставить заявки-желания, которые после обработки появятся на виртуальной елке. Там их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят и могут исполнить.

В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. Материальные желания представляют собой развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду и костюмы. В качестве нематериальных желаний можно подарить ребенку возможность попробовать себя в профессии, поездку или путешествие, встречу с известным человеком. В рамках акции также принимаются заявки на подарки-сюрпризы, где исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби.

В Год семьи «Движение первых» совместно с благотворительным фондом «Выручаем» запускает дополнительный формат участия в акции для поддержки детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума. В преддверии Нового года они вместе с родителями смогут поучаствовать в акции «Праздник на стол» и получить продуктовый сертификат для подготовки праздничного стола.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис РТ Рустам Минниханов.