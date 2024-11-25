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В Казани стартовала благотворительная новогодняя акция «Елка желаний»
В Казани запустили благотворительную акцию «Елка желаний», в рамках которой местные жители смогут исполнить мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, поучаствовать в акции могут дети от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью, а также дети из семей участников спецоперации, в том числе погибших военнослужащих.
Чтобы стать участником акции, надо выбрать кнопку «стать мечтателем» на сайте «Доброй Казани» и заполнить соответствующую анкету. Заявки от детей будут принимать до 25 декабря.
В акции предусмотрены три категории желаний: материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. Так, ребята могут загадать книжку, одежду, спортивный инвентарь и многое другое. К нематериальному относят поездки, впечатления и события. Однако есть ограничения на подарки. Все подробности можно посмотреть на официальном сайте.
Если вы хотите исполнить мечту ребенка, то следует также зарегистрироваться и выбрать роль «исполнителя». Осуществить желание детей может любой россиянин и любое юрлицо. Для этого исполнителю нужно подать заявку на портале с 7 декабря 2024 года по 31 января 2025-го.
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