«Движение первых» РТ проведет бесплатную смену для 800 подростков в лагере в Билярске

С 7 по 11 августа в палаточном лагере в Билярске пройдет профильная смена «Движения первых» под названием «Биләр Форум: „Первые“», к которой смогут присоединиться до 800 подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«На форуме участники обучатся основам ученического самоуправления, прокачают свои лидерские качества и смогут развить навыки работы в команде. По итогам форума дети в командах сами выберут своего лидера, который получит в подарок особенную фирменную футболку от „Движения первых“. Также на форуме будут звучать как уже полюбившиеся, так и новые джинглы и треки. Специально для смен и проектов движения мы собираем плейлисты на все дни, где будут джинглы и треки движения и популярная современная музыка как российских исполнителей, так и национальных татарских исполнителей. Основной „фишкой“ станет День „Движения Первых“. Сейчас наша команда готовит для него методические рекомендации, классное аудисопровождение в виде треков и джинглов и сценарии активностей», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Также на смене все подростки получат фирменный мерч движения. Это будут брендированные футболки, стикерпаки и полезные для детей канцелярские принадлежности — блокноты и ручки. Отличившиеся ребята получат значки своего направления.

Участников смены ждет развитие ученического самоуправления, командных навыков и лидерских качеств. Они смогут посетить интерактивные лекции и образовательные мастер-классы от лучших общественных организаций Татарстана и России, профессионалов из 12 направлений движения, уроки открытых мыслей TEDх, войти в состав команд для прохождения квестов и квизов, попробовать себя в панельных дискуссиях, проектных сессиях с модератором, воркшопах, case-study, питч-сессиях, круглых столах, деловых играх, тематических марафонах и лабораториях.

Чтобы стать участником, необходимо быть членом клубов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане или пройти отбор на смену «Сәләт—Акбүре» на сайте и подать заявку на странице проекта и подготовить видеоролик, ответив на два вопроса: "Почему именно я должен стать участником форума «Биләр Форум: «Первые»? и «Какие у меня ожидания от форума?».

Заявки принимаются по 27 июня.

Напомним, что указ о создании молодежного движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.