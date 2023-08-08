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«Движение первых» планирует провести свой рок-фестиваль в Татарстане
В этом году в Татарстане может пройти рок-фестиваль «Движения первых». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Ребята из Муслюмово провели свой рок-фестиваль и вдохновили нас. Может, даже в этом году сделать и свой рок-фестиваль “Движения первых”», – отметил спикер.
Он подчеркнул, что у ребят очень разные вкусы и Движению важно присутствовать везде, где есть молодежь.
Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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