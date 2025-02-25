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Происшествия 25 февраля 2025 15:11

Движение на одной из центральных улиц в Казани восстановили после закрытия из-за съемок

Движение транспортных средств по улице Кремлевской, от Чернышевского до Астрономической, восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Проезд по следующим участкам пока ограничен:
— Ул. Университетская, от Астрономической до Профсоюзной;
— Ул. Профессора Нужина, от Кремлевской до Пушкина.

Напомним, сегодня в столице Татарстана введены ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах в связи со съемками киноленты «Айда». Движение ограничено до 18:00, подробнее.

#ограничение движения
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