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Происшествия 3 февраля 2024 11:13

Движение на М7 в Татарстане, ограниченное из-за непогоды, восстановлено

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В 11.10 на участке трассы М7 в Татарстане было восстановлено движение для грузовых авто и автобусов, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, на участке трассы с с 735-го по 1169-й километр из-за снегопада временно ограничили движение.

#непогода в татарстане
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