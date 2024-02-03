Движение на М7 в Татарстане, ограниченное из-за непогоды, восстановлено

В 11.10 на участке трассы М7 в Татарстане было восстановлено движение для грузовых авто и автобусов, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, на участке трассы с с 735-го по 1169-й километр из-за снегопада временно ограничили движение.