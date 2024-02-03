news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 февраля 2024 10:33

На участке М7 в РТ из-за снегопада временно ограничено движение грузовиков и автобусов

Скопировать ссылку

Из-за сильного снегопада для обеспечения безопасности было временно ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов на трассе М7 в Татарстане, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Ограничения были введены с 10 утра на участке с 735-го по 1169-й километр М7.

Госавтоинспекция рекомендует в случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью в дежурную часть ГИБДД Татарстана по тел. 8(843)5333888.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2