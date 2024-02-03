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На участке М7 в РТ из-за снегопада временно ограничено движение грузовиков и автобусов
Из-за сильного снегопада для обеспечения безопасности было временно ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов на трассе М7 в Татарстане, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Ограничения были введены с 10 утра на участке с 735-го по 1169-й километр М7.
Госавтоинспекция рекомендует в случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью в дежурную часть ГИБДД Татарстана по тел. 8(843)5333888.
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