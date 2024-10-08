«Двинуть рыночную культуру в массы»: на Московском рынке создадут фудкорт и соцзону

Рынки постсоветского формата обветшали и стали заметно проигрывать супермаркетам. Традиции их посещения отошли на второй план еще и в виду того, что в магазинах нового формата «никто не хватает за руку и не заставляет что-то купить». Такое мнение в рамках программы «Городские модераторы» высказала директор по развитию проекта Московского рынка, бывший креативный директор Даниловского рынка в Москве Ольга Кукоба.

«Кроме того, после ковида случился бум доставок. И всё это повлияло на то, что рынки стали угасать, что на самом деле очень грустно, потому что рыночная культура — это то, где мы действительно с вами можем как-то повзаимодействовать друг с другом, почувствовать себя горожанами, обменяться классными новостями. И вообще — это мощный социальный клей и способ диалога, ведь еда — это такой универсальный язык, когда люди из совершенно разных слоев могут найти что-то общее», — отметила она.

В связи с этим команда, занимающаяся реконструкцией Московского рынка, планирует возродить рыночную культуру в этой локации. Помимо мест продавцов, на обновленной территории также появится фуд-корт.

«Безусловно, гастрономическая часть является локомотивом. Если говорить об экономике, конечно, это та часть, которая приносит больше денег на квадратный метр. Почему я так не люблю фудхоллы и фудмоллы? Потому что, фактически, взяли самую денежную функцию, масштабировали ее, и в этот момент потерялась магия. И мы понимаем, что, возможно, наши прекрасные фермеры, наши старожилы, они не так выгодны в коммерческой структуре, но без этого вообще немыслим рынок. Мы же как раз хотим, создав вот этот конструктор, двинуть рыночную культуру в массы», — добавила Ольга Кукоба.

Обновленный Московский рынок в Казани планируют открыть до конца 2024 года, однако точная дата пока не известна. Для продавцов-старожилов здесь планируют выделить места, арендную плату поднимать не будут. Количество торговых мест также не изменится — на улице их будет около 200, внутри — 150. Еще 20 мест выделят для кафе и ресторанчиков. Кроме того, на обновленном Московском рынке собираются создать социальную зону, где казанцы смогут бесплатно продавать собственноручно выращенные и приготовленные продукты.