Двенадцать панельных сессий: Казань впервые примет форум «Производительность 360»

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева 20 и 21 июля пройдет V Федеральный форум «Производительность 360». Столица Татарстана впервые примет это мероприятие. Предполагается, что его посетит примерно тысяча собственников и руководителей крупных российских компаний. Организуют событие Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке Правительства РТ.

Форум будет посвящен внедрению самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращиванию объемов производства. «Сегодня, когда российский рынок испытывает острую потребность в наращивании производства, бережливые технологии становятся одним из значимых факторов экономического развития, одним из драйверов роста», — прокомментировал предстоящее мероприятие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Многое уже сделано для продвижения культуры непрерывных улучшений на уровне предпринимательского сообщества: под руководством ФЦК в стране развернута широкая сеть региональных центров компетенций, которая в тесной связке с Агентством развития профессий и навыков работает над повышением квалификации сотрудников компаний и развивает движение рационализаторов», — уверен он.

В первый день форума участников ждет пленарное заседание на тему «Бережливые технологии — экономический тренд». Также состоятся 12 панельных сессий, церемония награждения региональных центров компетенций и предприятий с самыми выдающимися результатами по реализации национального проекта «Производительность труда». На каждой сессии ведущие управленцы будут подводить итоги трансформации бизнеса в условиях санкционных ограничений.

На второй день форума намечено посещение предприятий — участников нацпроекта. Они не только поделятся успешным опытом по внедрению культуры бережливого производства, но и познакомят гостей с производимой ими продукцией. Также планируются сессии для пресс-секретарей регионов — участников нацпроекта и серия обучающих мероприятий для региональных центров.

«На площадке мероприятия соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать. Ожидается более 1000 участников из 85 субъектов РФ, реализующих нацпроект „Производительность труда“, около 70 спикеров, свыше 20 деловых мероприятий», — заметил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на совещании, которое провел другой вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Коробченко подчеркнул, что Татарстан обладает огромным опытом проведения масштабных международных и всероссийских мероприятий и имеет свою успешную историю улучшения производительности труда.

Найти всю информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте https://forum-360.ru. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. ФЦК является оператором нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Курирует его Андрей Белоусов.

Подробнее о предстоящем событии можно прочитать в материале «Татар-информа» «Обязаны держать высокую планку»: что покажут на форуме «Производительность 360».