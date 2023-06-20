«Обязаны держать высокую планку»: что покажут на форуме «Производительность 360»

Шамиль Байрамов: «В реализации проекта «Производительность труда» задействованы 85 субъектов России, и мы, соответственно, ожидаем гостей из всех этих регионов страны»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан признали регионом-лидером в «Производительности труда»

– Шамиль Вячеславович, почему в этом году именно Казань выбрана площадкой для форума?

– В этом году Татарстан признали регионом-лидером по реализации национального проекта «Производительность труда». Это дает нам право провести главный федеральный форум по производительности труда в столице республики.

Форум проводится ежегодно. В нем участвуют представители органов государственной власти, общественных объединений, предприятий-лидеров построения производственных систем, основанных на принципах бережливого производства, а также предприятий-участников нацпроекта. В этом году форум пройдет уже в пятый раз. До этого он проходил в других регионах: трижды в Нижнем Новгороде и один раз в Краснодарском крае.

– Сколько гостей ожидается?

– Планируется, что приедет более 1 тыс. человек. На сегодняшний день у нас уже есть свыше 700 заявок, но регистрация еще идет, и каждый день участников становится все больше. В реализации проекта «Производительность труда» задействованы 85 субъектов России, и мы, соответственно, ожидаем гостей из всех этих регионов страны.

– Какая тематика форума в этом году?

– Каждый год на форуме обсуждаются и задаются актуальные для данного времени тренды. Если год-два назад говорили о преодолении последствий коронавирусной инфекции, то сейчас тренд сменился на то, как повышать эффективность с использованием имеющихся ресурсов, как направлять развитие предприятия с учетом меняющихся условий, а также с финансовыми и организационными ограничениями.

«Желающие могут посетить предприятия, которые являются участниками нацпроекта, посмотреть, как они реализовали мероприятия и каких результатов достигли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участникам покажут технологии предприятий Татарстана

– Готова ли уже программа мероприятия?

– Да, конечно, в первый день состоится пленарное заседание на тему: «Бережливые технологии – экономический тренд», круглые столы, церемония награждения конкурса лучших практик, переговоры. А во второй день планируется спортивное мероприятие и сессии пресс-секретарей.

Кроме того, желающие, по предварительной регистрации, во второй день могут посетить предприятия, которые являются участниками нацпроекта, посмотреть, как они реализовали мероприятия и каких результатов достигли. Среди них:

«Данафлекс-нано», которые занимаются производством упаковки;

«Ледел», производитель светильников;

«Здравмедтех-Поволжье», производитель медицинской и хирургической одежды;

«Казметрострой» – здесь само название говорит за себя.

– Почему именно они?

– Мы отбирали предприятия по определенным критериям: оно должно участвовать в нацпроекте, на нем уже реализуются проекты по повышению производительности труда, транспортная доступность и готовность предприятия принимать гостей. Просто есть предприятия, где «грязные» производственные процессы. На предприятия оборонно-промышленного комплекса мы тоже не сможем пригласить много людей.

Также мы рассматриваем возможность включения других компаний в этот список. Два-три предприятия мы еще, возможно, добавим.

– Какие, если не секрет?

– Я бы не хотел говорить, потому что они пока не утверждены и могут быть еще изменения.

– А как будут добираться гости до производств?

– Трансфер будет обеспечен – автобусы будут отправляться централизованно в определенное время с интервалом в час.

Программа составлена так, чтобы все участники могли познакомиться с предприятиями Татарстана. Однако один человек сможет посетить только одно предприятие. На экскурсии будет вестись предварительная запись.

Кроме того, в рамках форума мы хотим организовать выставку предприятий-участников.

«Прежде всего нацпроект "Производительность труда" – это мера государственной поддержки для предприятий. Они получают ее на безвозмездной основе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из 14 целевых показателей, стоящих перед Татарстаном, 9 мы уже достигли»

– Давайте вернемся к нацпроекту, по каким критериям Татарстан опередил другие регионы?

– При составлении рейтинга учитывается много различных критериев, начиная от своевременного выполнения целей и результатов, поставленных перед субъектом, заканчивая эффективностью от проведенных работ на предприятиях. Нашим компаниям удалось показать достойный уровень повышения производительности труда.

– Это же статистика прошлого года? А как на сегодня обстоят дела с реализацией национального проекта?

– На сегодня из 14 целевых показателей, которые стоят перед Татарстаном в 2023 году, 9 мы уже достигли.

Мы обеспечили вовлечение 222 предприятий в реализацию нацпроекта. И мы планируем уже в этом году закрыть всю предусмотренную квоту, а это еще порядка 40 мест. Также мы с опережением работаем по обучению сотрудников предприятий-участников нацпроекта, уже сейчас обучение прошло более 4 тыс. специалистов.

– Расскажите, а в чем, собственно, заключается национальный проект?

– Прежде всего нацпроект «Производительность труда» – это мера государственной поддержки для предприятий. Они получают ее на безвозмездной основе.

Самый первый вопрос руководства предприятий, когда им предлагают стать участником национального проекта: «Зачем мне это нужно и что компания получит?». Здесь нужно понимать, что на каждом предприятии есть ресурс для улучшения. У кого-то больше, у кого-то меньше. И не все знают, как этот ресурс высвободить и воспользоваться им для повышения эффективности своей деятельности.

Для помощи предприятиям национальным проектом предусмотрена экспертная поддержка, которую оказывают специалисты федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда.

Работа экспертов построена так, чтобы обучить сотрудников предприятия, которые далее будут тиражировать успешные практики самостоятельно.

Также в рамках нацпроекта предусмотрен целый ряд обучающих программ. Одна из них – «Лидеры производительности», которая нацелена на повышение компетенции руководящего состава предприятий. Еще одна – «Акселератор экспортного роста» – разработана специально для помощи экспортоориентированным предприятиям-участникам.

«Казанский авиационный завод включился в проект в феврале 2022 года и уже реализовали его» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Казанский авиационный завод включился в проект в феврале 2022 года и уже реализовали его» Фото: © «Татар-информ»

«Время процесса сократилось вдвое, а незавершенное производство снизилось на треть»

– Какой эффект дает такая поддержка предприятий?

– Давайте расскажу на примере Казанского авиационного завода. В проект они включились с февраля 2022 года и уже реализовали его. В течение полугода эксперты совместно с сотрудниками завода оптимизировали поток производства деталей самолета Ту-214 в одном из цехов.

В процессе работы по проекту удалось: оптимизировать поток обработки деталей, сформировать малые проектные группы по поиску резервов сокращения времени обработки на станках, организовать работу мастеров в ночные смены, чтобы не было простоев из-за ожидания принятия решений.

В результате время производственного процесса сократилось на 53%, незавершенное производство — на треть, а выработка в потоке возросла на 28%.

– В национальном проекте могут принимать участие все предприятия?

– К сожалению, нет. Есть отсеивающие критерии. Работаем только со средними и крупными предприятиями, выручка которых свыше 400 миллионов рублей.

Еще один критерий – это вид деятельности. Сырьевые отрасли мы не берем, только обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспортировка, строительство и торговля.

И естественно, если в уставном капитале свыше 50% иностранных вложений, мы их тоже не берем. Эти критерии едины для всей страны, они утверждены на уровне федерации, и мы им следуем.

Возвращаясь к нашему мероприятию, хочу пригласить компании, которые заинтересованы в повышении своей эффективности, воспользоваться возможностью и посетить форум.

Найти всю информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте https://forum-360.ru

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»