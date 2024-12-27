Две зарубежные авиакомпании отменили рейсы в Россию после авиакатастрофы в Актау

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air временно прекратил выполнение рейсов по направлению Астана — Екатеринбург «по соображениям безопасности». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — уточнили представители авиакомпании.

Авиакомпания также отметила, что продолжает выполнять рейсы в Омск и Новосибирск, так как эти направления соответствуют текущим критериям оценки рисков компании.

Ранее, 26 декабря, израильская авиакомпания El Al объявила о временной приостановке своих рейсов между Тель-Авивом и Москвой на ближайшую неделю после инцидента с самолетом Azerbaijan Airlines, следовавшим в Грозный. Об этом представители авиакомпании сообщили РИА Новости.

«В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания El Al приостановила полеты по маршруту Тель-Авив – Москва на предстоящую неделю. В течение следующей недели будет проведена оценка ситуации и, соответственно, будет принято решение о возобновлении деятельности на данном маршруте. Информация будет отправлена пассажирам в ближайшее время», — прокомментировал ситуацию представитель El Al.

Самолет азербайджанской авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря неподалеку от города Актау на западе Казахстана. Согласно информации Росавиации, столкновение воздушного судна с птицами вынудило командира изменить курс и направить самолёт к запасному аэродрому в Актау. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа, сообщает авиакомпания. По данным казахстанского МЧС, спасено 29 человек. Посольство Российской Федерации подтвердило, что среди выживших оказались девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

UPD. Авиакомпания AZAL, чье судно потерпело крушение в Актау, с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу.