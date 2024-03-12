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Две семьи из Нижнекамска получили по 4,2 млн рублей по федеральному проекту
Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин вручил жилищные сертификаты двум молодым семьям города Нижнекамска. Обладателями сертификатов на 4,2 млн рублей стали Эдуард и Рузалия Петровы, а также Радик и Резеда Ибрагимовы.
Обе семьи стали участниками нового федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКХ». Вручение сертификатов прошло в Доме Советов Нижнекамского района.
«Надеемся, что и в дальнейшем нижнекамские семьи будут участвовать в различных проектах. В своем послании Президент России Владимир Путин обозначил, что до 2030 года будет расширена льготная ипотека и ряд других проектов, направленных на поддержку многодетных и молодых семей», — сказал Рамиль Муллин.
С полным текстом послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашенного 29 февраля, можно ознакомиться по ссылке. Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства читайте в материале «Татар-информа».
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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