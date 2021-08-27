Две нижнекамские гимназии капитально отремонтируют в 2022 году

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске ведутся проектные работы по капитальному ремонту гимназии №2 имени Баки Урманче и чувашской гимназии-интерната №34. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

«Начало ремонта запланировано на первую половину 2022 года. Также в будущем году планируется завершить работы. Строители заменят окна, двери, отремонтируют входные группы, обновят инженерные коммуникации, проведут отделочные работы, а также работы по благоустройству и оснащению мебелью», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Средства на ремонт гимназий будут выделены из республиканского бюджета. «Ориентировочно на гимназию №34 планируется направить около 70 млн рублей, на гимназию №2 более 250 млн», — отметил источник.

Начальник Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин добавил, что сегодня также продолжается улучшение материально-технического оснащения образовательных организаций.

«В Сухаревской школе на стадии завершения находится строительство столовой. Кроме этого, в этом году в четырех школах проводился ремонт в пищеблоках с поставкой технологического оборудования, еще в четырех школах за счет муниципального бюджета выполнили ремонтные работы системы горячего, холодного водоснабжения и канализации», — поделился начальник.

В рамках национального проекта «Образование» продолжается работа и по ремонту функциональных зон. В этом году в целях создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Кармалинской, Шереметьевской, Шингальчинской школах проведен ремонт в кабинетах физики, химии и биологии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске в 2022 году построят центр развития ребенка и полилингвальный комплекс.