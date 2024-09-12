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Две епархии Татарстана отправили пострадавшим жителям Курска почти 3 млн рублей
На приходах Казанской и Набережночелнинской епархий для пострадавших жителей Курской области собрали 2,8 млн рублей. Об этом сообщает митрополия Татарстана.
Общецерковный сбор был организован по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 18 по 28 августа. По завершении средства были перечислены на специальный счет Московской Патриархи и направлены пострадавшим. Координатором сбора выступила служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань».
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Казанская и Набережночелнинская епархии направили пострадавшим жителям Курской области более 2 млн рублей и 3,5 тонн гуманитарного груза. Из собранных средств часть была направлена на восстановление двух разрушенных монастырей, другая часть — на обустройство Церковного центра помощи в Курске. Также были выделены средства на приобретение продуктов питания, постельного белья и постельных принадлежностей для пострадавших жителей.
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