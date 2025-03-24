Татарстан вошел в число пилотных регионов для цифровой платформы «Культура»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан с 2026 года будет внедрена единая федеральная цифровая платформа «Культура». Об этом сегодня напомнила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана. Участники обсуждали цифровую трансформацию в сфере культуры и искусства.

«Впереди большая задача. Поменялась концепция нацпроектов. Отдельного национального проекта «Культура» больше нет. Мы видим себя во многих из национальных проектах. Но акцент на федеральном уровне мы сегодня ставим на проект «Семья», потому что большой процент инфраструктурных проектов вшит в него. И всё же мой призыв к вам: давайте постараемся увидеть себя в проекте «Цифровая революция». Нас сегодня там мало», – заметила глава профильного ведомства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Да, мы участвуем в пилоте, с будущего года будем в числе регионов, где будет внедрена федеральная цифровая платформа «Культура». Сегодня апробация, построение этой платформы – дело нас всех вместе. Каждый из нас должен увидеть себя в этом процессе», – подчеркнула Аюпова.

Цифровое поле, цифровой след посетителя на разных сервисах, обратила внимание глава регионального Минкульта, совсем скоро позволит не только отслеживать его интересы, но и предлагать актуальную культурную траекторию. Кроме того, цифровизация позволяет не только расширить доступ к культуре, но и обеспечить вовлечение талантливых людей в продуктивную экономику.