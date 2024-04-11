Два УАЗа и «Ниву» отправили в зону СВО волонтеры Алькеевского района РТ

Три автомобиля и 10 тактических рюкзаков для медвзвода отправили в зону СВО организации Алькеевского района совместно с приходом Свято-Троицкого храма села Базарные Матаки.

Настоятель храма протоиерей Андрей Зиньков неоднократно сам бывал в зоне боевых действий с гуманитарной миссией. Прихожане его храма активно помогают бойцам: плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают средства для тактических аптечек и рюкзаков для медицинскогов зворда батальона «Алга».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этот раз в числе прочего направлены три автомобиля высокой проходимости. Два УАЗа и одна "Нива", которую приобрели силами Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ. Также приобрели товары первой необходимости, в госпиталь медикаменты, а для медбатов десять тактических медицинских рюкзаков», – рассказал настоятель храма.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ранее мы рассказывали, как в Базарных Матаках помогают бойцам в зоне СВО. Люди здесь сплотились и все вместе делают все, что в их силах.