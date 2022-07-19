Два Ту-160 выполнили плановый полет над акваторией Баренцева моря

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более 7 часов», – рассказали в военном ведомстве.

Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее на встрече с Президентом России Владимиром Путиным гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о том, что в 2021 году госкорпорация завершила глубокую модернизацию Ту-160М с новым двигателем НК-32.