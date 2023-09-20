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Два спасателя погибли из-за обрушения плиты дома в Балашихе
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В результате обрушения плиты разрушенного взрывом дома в подмосковной Балашихе погибли два спасателя, сообщает РИА Новости.
Еще два спасателя получили различные травмы.
Ранее мы сообщали, что плита обрушилась на спасателей, которые работали над вызволением людей из-под завалов в доме на Октябрьской улице, где сегодня взрыв газа обрушил несколько этажей.
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