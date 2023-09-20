Два спасателя погибли из-за обрушения плиты дома в Балашихе

В результате обрушения плиты разрушенного взрывом дома в подмосковной Балашихе погибли два спасателя, сообщает РИА Новости.

Еще два спасателя получили различные травмы.

Ранее мы сообщали, что плита обрушилась на спасателей, которые работали над вызволением людей из-под завалов в доме на Октябрьской улице, где сегодня взрыв газа обрушил несколько этажей.