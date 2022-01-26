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Спорт
26 января 2022  14:12
Дамир Садриев

Два российских олимпийца сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом в Пекин

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Бобслеисты сборной России Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко сдали положительные ПЦР-тесты перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова тренера сборной по скелетону Дениса Алимова.

«У троих там положительные тесты на коронавирус — ещё Пушкарёв и Кондратенко. В скелетоне запасной — Евгений Рукосуев. Возможно, что он будет выступать: он прибыл на базу в Новогорск для прохождения тестирования на ковид. Ребята, которые сдали положительные тесты, находятся на самоизоляции в Сочи», — заявил тренер скелетонистов Денис Алимов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.

#олимпиада в Пекине
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