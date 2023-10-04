Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два российских дипломата не получили визы на встречу «ядерной пятерки» в ООН
Два представителя России не получили американские визы для участия во встрече в формате «ядерной пятерки» в ООН. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.
«Что касается мероприятий „ядерной пятерки“, то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате», — приводит заявление Воронцова РИА Новости.
Напомним, что российская делегация получила визы лишь сегодня — с задержкой. Поэтому, как рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, даты и место консультаций представителей неформального объединения пока не определены.
Ранее МИД выступил за немедленный запуск арбитража в отношении Соединенных Штатов и обвинил Вашингтон в попытке срыва мероприятий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»