Два российских дипломата не получили визы на встречу «ядерной пятерки» в ООН

Два представителя России не получили американские визы для участия во встрече в формате «ядерной пятерки» в ООН. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.

«Что касается мероприятий „ядерной пятерки“, то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате», — приводит заявление Воронцова РИА Новости.

Напомним, что российская делегация получила визы лишь сегодня — с задержкой. Поэтому, как рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, даты и место консультаций представителей неформального объединения пока не определены.

Ранее МИД выступил за немедленный запуск арбитража в отношении Соединенных Штатов и обвинил Вашингтон в попытке срыва мероприятий.