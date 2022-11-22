«Два проекта в работе»: в Казани число снегоплавильных пунктов хотят увеличить до девяти

В столице Татарстана может появиться еще два снегоплавильных пункта. В настоящее время утилизация снега производится на семи пунктах, которые за сутки перерабатывают около 15 тыс. куб. метров снега, сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Есть два проекта в работе. Мы предлагаем расширить снегоплавильные пункты на проспекте Победы. Там три камеры, можно построить и четвертую. И еще одну построить в районе Речного техникума. Там тоже земельный участок позволяет. И стоит канализационная насосная станция, которая обладает хорошей мощностью и может большие массы снега плавить. Но возникает вопрос финансирования, который может эту проблему решить», – рассказал спикер.

Для строительства снегоплавильных пунктов необходимо несколько условий, пояснил Куляжев. В частности, на территории должен быть канализационный коллектор большого диаметра, поскольку именно за счет канализационной воды происходит подтопление снежной массы. Но сначала нужно найти свободный земельный участок. «А в Казани с землей дело не очень хорошо обстоит», – заметил спикер.

Исполком Казани согласовал с Минэкологии Татарстана десять мест временного размещения снега в случае аномальных снегопадов, напомнил Куляжев.

В Казани парк снегоуборочной техники включает 597 машин. Противогололедные материалы приобретены полностью – 74 тыс. тонн пескосоляной смеси и более 11 тыс. тонн двухфазного реагента.