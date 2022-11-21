В Казани утвердили места складирования снега, нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. руб

В Казани определили специальные места, предназначенные для временного складирования снега. Они предусмотрены в каждом районе города, за складирование снега в других местах нарушителям грозят внушительные штрафы.

В Кировском и Московском районах места складирования снега находятся по адресам: улВасильченко, 41в и ул.Путейская, 10. В Вахитовском и Приволжском – ул.Портовая (в сторону ул. А.Халикова), ул.Портовая, 2а, ул.Братьев Батталовых.В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах – на пересечении улиц Амирхана и Миля (в районе авторынка). В Советском районе снег будут складировать в поселке Дербышки (за КОМЗ), вблизи Самосырово и в самом Самосырово, по ул.Аграрная.

Также места определены в близлежащих к Казани районам – к примеру, в Высокогорском, Пестречинском районах и других, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Складировать снег можно только на специально подготовленные и отведенные площадки или вывозить снег на снегоплавильные установки. Запрещается вывоз снега в зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега в водоемы, а также на территорию в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения. Это опасно, так как в снеге много бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнения нефтепродуктами и другими экотоксикантами.

За нарушения условий размещения снежных свалок юридические и физические лица могут быть привлечены к административной ответственности, в зависимости от обстоятельств правонарушения. Так, гражданам грозит штраф 5 тыс. рублей, должностным лицам – до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – до 50 тыс. рублей, а юрлицам – до 500 тыс. рублей.