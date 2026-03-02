news_header_top
Общество 2 марта 2026 22:03

Два проекта от Татарстана вошли в топ-110 финалистов муниципальной премии «Служение»

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Началось народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», два проекта из Татарстана вошли в топ-110 финалистов премии. Об этом сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований РТ.

В номинации «Единство народов России – сила страны» финалистом стал мэр Казани Ильсур Метшин с проектом «Казань. Единство в многообразии», а в номинации «Благополучие семьи – приоритет государства» с проектом «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО» – муниципальный депутат Тукаевского района РТ Валерий Тигр.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке на федеральный портал госуслуг (необходима подтвержденная учетная запись). В каждой номинации можно отдать голос только за один проект. Этот этап продлится вплоть до 6 апреля.

По итогам народного голосования будет определен топ‑40 инициатив, которые утвердит наблюдательный совет премии. Церемония награждения состоится 21 апреля в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

#премия #муниципалитеты
