Татарстан – один из лидеров по числу заявок в новой номинации премии «Служение»

Татарстан стал одним из самых активных регионов по числу заявок в номинации «Единство народов – сила страны» III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В эту категорию республика направила 65 проектов. В числе лидеров по количеству заявок также Республика Дагестан, Саратовская, Оренбургская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Премия в этом году расширила список номинаций, добавив категорию, посвященную межнациональным отношениям. После объявления Президентом России Владимиром Путиным 2026 года Годом единства народов России от представителей муниципального сообщества стали поступать предложения об учреждении дополнительного конкурсного направления. Всего в 11-ую номинацию поступило порядка 2 тыс. проектов, собрав уникальную карту успешных практик по укреплению межнационального согласия.

Среди заявок – меры по поддержке национально-культурных автономий, создание центров национальных культур или домов дружбы, разработка и реализация муниципальных программ по укреплению межнационального согласия.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил, что муниципальный уровень играет решающую роль в поддержании и укреплении национального единства.

«Межнациональное согласие, уважение культурных традиций каждого народа, совместные инициативы – это основа нашей государственности. И здесь особенно важен муниципальный уровень. Представители муниципалитетов находятся на передовой линии взаимодействия с гражданами. Это сотни реальных дел: от профилактики конфликтов до совместных городских проектов. Премия "Служение" позволит выделить лучшие проекты, которые отражают интересы многонационального народа России. Они формируют крепкий фундамент, который делает нашу страну сильной», – подчеркнул он.

21 января началось голосование Экспертного совета. Более 350 представителей партнерских организаций, малого и среднего предпринимательства, государственных органов власти, научного сообщества, а также экспертных и отраслевых объединений выберут лучшие проекты из 10 номинаций. По одиннадцатому дополнительному направлению их определит экспертная комиссия, сформированная организатором Премии, при участии представителей ФАДН России.

Все отобранные проекты пройдут в следующий этап. 2 марта начнется Народное голосование на портале «Госуслуги», где граждане страны определят победителей. Церемония награждения лауреатов Премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева рассказала, что Премия – это не только награда, но и сотни успешных проектов по всей стране.

«В ходе работы экспертов из 17 280 заявок будут выделены топ-110 лучших проектов. Всего на премию 2026 года поступило 63 397 заявок, включая инициативы в дополнительной номинации "Единство народов – сила страны". Премия – это живая карта лучших практик со всей России. Соискатели Премии учатся формулировать свои локальные проекты в русле общенациональных приоритетов, видя в этом не директиву, а реальный вклад в развитие страны. В итоге формируется сплоченная среда, где управленцы на практике убеждаются: развивая малую Родину, ты служишь всей стране», – отметила она.

Интерес представителей муниципалитетов к участию в Премии ежегодно растет. В этом году 50% проектов подали участники с опытом работы на муниципальной службе более 10 лет. При подаче заявок все соискатели отмечали ключевые мотиваторы для запуска проектов. Главы муниципальных образований, рядовые сотрудники администраций, председатели и члены ТОС, сельские старосты чаще всего выделяли желание решить конкретные проблемы своей территории. Депутаты и работники муниципальных организаций в качестве основной движущей силы указывали чувство гражданского долга и ответственности за происходящее вокруг, стремясь системно улучшать качество жизни сообщества.