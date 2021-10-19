Глава Миндортранса РТ: Строительство трассы М12 развернулось в полную силу

Строительство скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань развернулось в полную силу. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании рабочей группы по возведению трассы.

Глава Миндортранса напомнил, что на Татарстан приходятся седьмой и восьмой этапы строительства автомагистрали. «На седьмом и восьмом этапах более чем на 95% снят почвенно-растительный слой, а где-то и на 100%. И на 95 – 98% выполнены дорожные основания. То есть все выемки, насыпи практически подготовлены. При строительстве моста через Волгу ведутся работы по установке опор, начали поступать металлические конструкции. Мост должен быть сдан к 2024 году», – рассказал он.

Ханифов уточнил, что на седьмом этапе снято более чем 2 млн куб. метров почвенно-растительного слоя, что составляет 97% от плана. Насыпано 6,6 млн куб. метров грунта – это 90% от запланированного объема. Кроме того, проводятся работы на 33 искусственных сооружениях, а всего их на этом этапе будет 35. Подготовлены и действуют три площадки временного складирования строительных материалов.

«Восьмой этап находится ближе к Казани. Здесь развернуты строительно-монтажные работы на 16 искусственных сооружениях – это путепроводы, трубопроводы, в том числе мост через Волгу. Всего на объекте 41 искусственное сооружение. Работы сегодня завершены на двух из них. Производятся земляные работы на насыпи, на пикетах. Ведутся работы по песчано-подстилающему слою, по переустройству коммуникаций», – проинформировал он.

В Миндортрансе Татарстана сегодня прошло заседание рабочей группы, в которую входят представители министерств и ведомств, депутаты, жители районов, где пройдет автомагистраль. Цель создания рабочей группы – оперативно снимать возникающие вопросы при строительстве скоростной трассы М12.

«На сегодня сняты вопросы, которые поднимались весной и летом по движению тяжеловесной техники по нашим региональным и местным дорогам. С этим вопросом мы справились, подрядные организации привели в порядок дороги в местах строительства М12. Общая длина таких дорог в районах по всей протяженности трассы – более 400 км», – отметил в беседе с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, на стадии технического решения находится вопрос по шумозащитным экранам. «Задавался вопрос по шумозащитным экранам у детского лагеря. Наши проектные институты изучат этот вопрос, будут ссылки на нормативы, на правила. Решили, что при необходимости поедем на место, чтобы замерить уровень шума на объекте, так же, как мы выезжали в Питер, чтобы оценить шумозащитные экраны на трассе “Нева”. Это самый простой и действенный метод», – подчеркнул Ханифов.

На заседании также был затронут вопрос по уровню воды в озере Архиерейское, которое находится в Лаишевском районе. «Изыскания показали, что большую роль в понижении уровня воды играют многочисленные водозаборные скважины, которыми пользуется население. Каждый пробурил себе скважину и берет оттуда воду. Наши изыскания показывают, что необходимо решить вопрос централизованного водоснабжения. То есть брать воду из больших глубин и не трогать верховодку, чтобы это озеро сохранить. Этот вопрос мы оставили на повестке», – заметил глава Миндортранса.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

Автомагистраль в Татарстане затрагивает пять муниципальных районов – Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).