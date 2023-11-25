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Общество 25 ноября 2023 23:24

Два новых жилых дома в 63-м микрорайоне Челнов готовы к вводу в эксплуатацию

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Два новых жилых дома в 63-м микрорайоне Челнов готовы к вводу в эксплуатацию

В Набережных Челнах готовы к вводу в эксплуатацию два новых жилых дома (№ 63-04 и № 63-14), расположенных в 63-м микрорайоне по ул Виктора Полякова. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Оба объекта начали возводить осенью 2021 года. В каждом из них 18 этажей и 170 квартир общей площадью 8 317,80 кв. метров. Застройщиком выступил Госжилфонд при Раисе РТ.

Дом № 63-14 возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и предназначен для участников программы «Социальная ипотека». Второй объект передан ПАО «КАМАЗ».

Ранее сообщалось, что в Альметьевске построен соципотечный дом.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

#национальные проекты #нацпроекты #соципотека
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