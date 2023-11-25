Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два новых жилых дома в 63-м микрорайоне Челнов готовы к вводу в эксплуатацию
В Набережных Челнах готовы к вводу в эксплуатацию два новых жилых дома (№ 63-04 и № 63-14), расположенных в 63-м микрорайоне по ул Виктора Полякова. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.
Оба объекта начали возводить осенью 2021 года. В каждом из них 18 этажей и 170 квартир общей площадью 8 317,80 кв. метров. Застройщиком выступил Госжилфонд при Раисе РТ.
Дом № 63-14 возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и предназначен для участников программы «Социальная ипотека». Второй объект передан ПАО «КАМАЗ».
Ранее сообщалось, что в Альметьевске построен соципотечный дом.
Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»