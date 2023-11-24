Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАЗ имени Горбунова планирует поставлять Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году
Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С. П. Горбунова (филиал АО «Туполев») планирует начать поставлять самолеты Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году. Как рассказал представитель предприятия, контракты с несколькими будущими эксплуатантами аппарата уже заключили, пишет «Интерфакс».
Спикер напомнил, что ранее в поставках были заинтересованы «Аэрофлот», Red Wings и «ЮВТ Аэро», однако с кем из них «Туполев» заключил договора не уточняется.
Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета — 6,5 тысяч км. Казанский авиационный завод выпускает ограниченную серию этих летательных аппаратов с 1996-го.
После введения санкций от Запада власти РФ поручили наладить серийное производство Ту-214. Так, согласно программе развития авиаотрасли, в 2023-2030 годах планируют произвести 70 таких летательных аппаратов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»