КАЗ имени Горбунова планирует поставлять Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году

Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С. П. Горбунова (филиал АО «Туполев») планирует начать поставлять самолеты Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году. Как рассказал представитель предприятия, контракты с несколькими будущими эксплуатантами аппарата уже заключили, пишет «Интерфакс».

Спикер напомнил, что ранее в поставках были заинтересованы «Аэрофлот», Red Wings и «ЮВТ Аэро», однако с кем из них «Туполев» заключил договора не уточняется.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета — 6,5 тысяч км. Казанский авиационный завод выпускает ограниченную серию этих летательных аппаратов с 1996-го.

После введения санкций от Запада власти РФ поручили наладить серийное производство Ту-214. Так, согласно программе развития авиаотрасли, в 2023-2030 годах планируют произвести 70 таких летательных аппаратов.