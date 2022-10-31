Два новых «Метеора-2020» на заводе им. Горького строят по заказу «Татлизинга»

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Зеленодольский завод им. А.М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс») построит два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» по заказу «Татлизинга», срок сдачи – лето 2023 года. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, в недавнем послании Госсовету РТ Президент республики Рустам Минниханов заявил, что для работы на водных маршрутах в Татарстане «нами заказаны три новых судна: два "Метеора" и один А-217».

Позднее заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам рассказал, что республика потратит на закупку этих судов более чем 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одного «Метеора 2020» составит 550 млн рублей, а пассажирского судна проекта А-217 – 160 млн рублей.

Еще два «Метеора-2020» зеленодольский завод строит для компании «Северречфлот» из Ханты-Мансийского автономного округа. Два судна ледового проекта А-217 были построены еще в 2014-м. В октябре этого года в СМИ сообщалось, что одно из них приобрело Самарское речное пассажирское предприятие. Заказчик второго от Татарстана на данный момент неизвестен. «Решение принимается Министерством транспорта РТ», — уточнили за заводе.

Таким образом, в настоящее время в Зеленодольске строят четыре скоростных корабля — два для ХМАО и два — для Татарстана. «На сегодняшний день скоростные пассажирские суда на подводных крыльях „Метеор-2020“ находятся на этапе достройки. Испытания готового судна запланированы на ноябрь 2022 года», — рассказали «Татар-информу» на предприятии.

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