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Ру Тат
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Строительство
10 февраля 2022  09:02
Эльза Кузнецова

Шигалеевский детсад в Пестречинском районе вошел в программу капремонта на 2022 год

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Шигалеевский детсад в Пестречинском районе вошел в программу капремонта на 2022 год
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

В этом году в Старо-Шигалеевском детском саду «Солнышко» в Пестречинском районе Татарстана будет проведен капитальный ремонт. Улучшить условия в здании 1984 года планируется в рамках республиканской программы. 

«Это единственный детский сад, который попал в программу в 2022 году. Дошкольное учреждение находится в здании школы, его посещают 36 детей», — рассказали ИА «Татар-информ» в администрации Пестречинского района РТ.

С объемом предстоящих работ накануне ознакомился глава района Ильхам Кашапов.

В общей сложности строителям предстоит выполнить девять видов работ. Это ремонт всех инженерных систем (отопление, электричество, канализация), входных групп, внутренняя отделка. Также планируется увеличить площадь детского сада, сделать прачечную и дополнительные санузлы. Сумма ремонта находится пока на стадии согласования.

#капремонт детских садов #пестречинский район рт
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