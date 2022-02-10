Шигалеевский детсад в Пестречинском районе вошел в программу капремонта на 2022 год

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

В этом году в Старо-Шигалеевском детском саду «Солнышко» в Пестречинском районе Татарстана будет проведен капитальный ремонт. Улучшить условия в здании 1984 года планируется в рамках республиканской программы.

«Это единственный детский сад, который попал в программу в 2022 году. Дошкольное учреждение находится в здании школы, его посещают 36 детей», — рассказали ИА «Татар-информ» в администрации Пестречинского района РТ.

С объемом предстоящих работ накануне ознакомился глава района Ильхам Кашапов.

В общей сложности строителям предстоит выполнить девять видов работ. Это ремонт всех инженерных систем (отопление, электричество, канализация), входных групп, внутренняя отделка. Также планируется увеличить площадь детского сада, сделать прачечную и дополнительные санузлы. Сумма ремонта находится пока на стадии согласования.