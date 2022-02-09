Два нововведения появилось в конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Два нововведения появилось в республиканском этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом рассказала координатор Лаборатории проектного творчества «Казанского открытого университета талантов 2.0» Анна Габдуллина на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«В этом году появилось новое направление – передовые производственные технологии. То есть вся робототехника, автоматизация, которые сегодня востребованы, выведены в отдельное направление», – отметила спикер.

По словам Габдуллиной, второе новшество заключается в том, что конкурс становится более индивидуальным.

«Более индивидуализировано участие ребенка. Очень часто проектная работа является групповой. То есть ребята объединяются и группой разрабатывают проект. На этот раз в первую очередь это конкурс проектных ребят. И здесь важно, чтобы каждый участник мог донести информацию о личном вкладе в общее дело, персональном проектном пути», – подчеркнула она.

Школьники 7 – 11-х классов и студенты 1 – 2-х курсов техникумов и колледжей могут оформить свои идеи и разработки в проект и представить его на конкурс до 15 февраля.

Разработать проект нужно по одному из 13 направлений: агропромышленные и биотехнологии, беспилотный транспорт и логистические системы; ИИ, финансовые технологии и машинное обучение; генетика и биомедицина, когнитивные исследования, космические технологии, нанотехнологии, природоподобные и нейротехнологии, новые материалы, освоение Арктики и Мирового океана, передовые производственные технологии, современная энергетика, умный город и безопасность.

Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» проводится в Татарстане уже в шестой раз. За эти годы более тысячи учащихся представили свои разработки в сфере передовых направлений науки и технологий.