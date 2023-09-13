Два корабля ВМФ, поврежденные во время атаки ВСУ на Севастополь, будут восстановлены

Два корабля Военно-Морского Флота, которые находились на плановом ремонте на заводе имени С. Орджоникидзе в Севастополе и были повреждены в результате ракетного удара ВСУ, будут полностью восстановлены, сообщает Минобороны.

Суда продолжат боевую службу в составе своих флотов, уточнили в ведомстве.

Напомним, что в результате ракетной атаки по Севастополю, целью которой был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, 13 сентября получили ранения 24 человека.