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Два корабля ВМФ, поврежденные во время атаки ВСУ на Севастополь, будут восстановлены
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Два корабля Военно-Морского Флота, которые находились на плановом ремонте на заводе имени С. Орджоникидзе в Севастополе и были повреждены в результате ракетного удара ВСУ, будут полностью восстановлены, сообщает Минобороны.
Суда продолжат боевую службу в составе своих флотов, уточнили в ведомстве.
Напомним, что в результате ракетной атаки по Севастополю, целью которой был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, 13 сентября получили ранения 24 человека.
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