Два казанских художника создадут мурал на фасаде дома в Менделеевске

Новый мурал украсит многоэтажный дом по улице Фомина, 17 в Менделеевске. Его создадут два казанских художника: Алексей Рязанов, известный под ником Merz, и Кирилл Муллин.

Концепция мурала — «от прошлого к настоящему». В левой части фасада будет изображен первый завод, в правой — город химической промышленности с самым современным оборудованием. Автором иллюстрации стала жительница Менделеевска Лилия.

Как сообщают художники, изображение будет нанесено в течение 7–12 дней в зависимости от погодных условий.

Алексей Рязанов и Кирилл Муллин уже нанесли несколько граффити на здания в Менделеевске.

В этом году уже появились три работы из пяти запланированных: «Родина-мать зовет», а также изображения поэтов — Александра Пушкина и Габдуллы Тукая.

Помимо нанесения изображений приводятся работы по утеплению фасада. Работы стали возможны благодаря поддержке АО «Аммоний». На эти цели выделено 5 млн рублей.