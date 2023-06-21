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Два казанских художника создадут мурал на фасаде дома в Менделеевске
Новый мурал украсит многоэтажный дом по улице Фомина, 17 в Менделеевске. Его создадут два казанских художника: Алексей Рязанов, известный под ником Merz, и Кирилл Муллин.
Концепция мурала — «от прошлого к настоящему». В левой части фасада будет изображен первый завод, в правой — город химической промышленности с самым современным оборудованием. Автором иллюстрации стала жительница Менделеевска Лилия.
Как сообщают художники, изображение будет нанесено в течение 7–12 дней в зависимости от погодных условий.
Алексей Рязанов и Кирилл Муллин уже нанесли несколько граффити на здания в Менделеевске.
В этом году уже появились три работы из пяти запланированных: «Родина-мать зовет», а также изображения поэтов — Александра Пушкина и Габдуллы Тукая.
Помимо нанесения изображений приводятся работы по утеплению фасада. Работы стали возможны благодаря поддержке АО «Аммоний». На эти цели выделено 5 млн рублей.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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