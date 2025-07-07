Два кандидата представили документы в ЦИК РТ для выдвижения на выборах Раиса РТ

Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Два кандидата от политических партий уже представили документы в ЦИК РТ для выдвижения на выборах Раиса Татарстана – Руслан Юсупов от ЛДПР и Рустам Минниханов от «Единой России». Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На выборах Раиса республики кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено, уточнил глава Центризбиркома.

«То есть пока официально выдвинуто два кандидата. Политические партии на своих мероприятиях законно выдвигают кандидатов. Но этот кандидат становится выдвинутым только тогда, когда принесет свои документы на выдвижение в Центральную избирательную комиссию РТ. И после этого он считается выдвинутым. Он получает соответствующую бумагу, свидетельствующую о том, что комиссия приняла у него документы. После этого он может проводить агитационную работу», – рассказал он.

По словам Кондратьева, прием документов завершается 11 июля в 18 часов. Далее начнется регистрация кандидатов.

Сейчас в республике продолжается этап выдвижения кандидатов. Пока на выборах Раиса РТ выдвинуто четыре кандидата от политических партий: Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам Минниханов («Единая Россия»), Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Хафиз Миргалимов от КПРФ.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.