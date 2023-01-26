Два из трех казанцев поддерживают полный запрет на электронные сигареты в РФ

62% жителей Казани высказались за полный запрет на продажу электронных сигарет в России. Причем с этим предложением согласны 72% некурящих горожан и 45% тех, кто курит обычные сигареты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза: в 2019 году 8% курили только вейпы, 12% — и электронные, и обычные сигареты, сейчас таковых 23 и 13% соответственно», — сообщают аналитики сервиса.

Опрос показал, что население моложе 34 лет реже высказывалось в поддержку инициативы (49%). Чаще остальных за запрет электронных сигарет выступали казанцы от 35 до 44 лет (77%).

Меньше всего поддерживают предложение сами пользователи электронных сигарет. 57% высказались против запрета, а каждый третий воздержался от ответа.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Госдуме разработать законопроект о запрете вейпов в РФ. Он также предложил подписчикам своего телеграм-канала проголосовать за разные варианты ограничительных мер.