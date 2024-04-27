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Два грузовика вывезли мусор из Самосырово после жалобы жителей
Сегодня с контейнерной площадки для мусора в казанском поселке Самосырово вывезли 40 кубов отходов – для этого понадобилось два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора Управляющей компании ПЖКХ.
Площадку для мусорных контейнеров, по словам местных жителей, не так давно установили у въезда в поселок со стороны улицы Молодежной. После этого там образовались залежи мусора.
«Соседи писали жалобу Раису Татарстана, в администрации попросили написать обращение, но пока эти письма дойдут, мы утонем в мусоре», – говорят жители поселка.
«Татар-информ» обратился за комментарием к региональному оператору Управляющей компании ПЖКХ, которая ответственна за вывоз мусора в этом поселке. Там рассказали, что УК обязана убирать только тот мусор, который находится в контейнере – за содержание контейнерной площадки несет ответственность администрация района.
Также нам пояснили, что жители поселка выкидывают ветки, листву, стройматериалы и другие вещи не по правилам. Из-за этого и возникает перенакопление площадок.
«Для их вывоза необходима спецтехника, так как мусоровоз поднять емкости уже не может. УК ПЖКХ для разрешения этой ситуации привлекла дополнительные силы: 2 ломовоза, 5 погрузчиков и 22 самосвала», – объяснили в компании.
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