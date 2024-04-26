«Самосырово снова превращают в свалку»: жители пожаловались на отсутствие вывоза мусора

Жители казанского поселка Самосырово пожаловались, что никто не убирает мусор. Одна из местных жительниц рассказала, что у въезда в поселок установили мусорную площадку, которую завалили отходами.

«У въезда в наш поселок Самосырово, со стороны улицы Молодежная, поставили площадку для мусора. Теперь это место превратилось в самую настоящую свалку. Никто из администрации помогать нам не собирается. С каждым днем мусора становится все больше и больше. В ПЖКХ говорят, что мы сами должны все это убирать. К нам мусор скидывают со всего поселка. Мы были против этой мусорки, но нас никто не послушал», – поделилась жительница поселка Самосырово.

Фото: © жители поселка Самосырово

Она отметила, что ранее подобная площадка для мусорных контейнеров была установлена в другом месте.

«Теперь ее перенесли к нам. Соседи писали жалобу Раису Татарстана, в администрации попросили написать обращение, но пока эти письма дойдут, мы утонем в мусоре», – добавила жительница поселка.

Она рассказала, что жители пытаются своими силами справиться с проблемой и частично убрали мусор сами.

«Татар-информ» обратился за комментарием к региональному оператору Управляющей компании ПЖКХ, которая ответственна за вывоз мусора в Самосырово.

«За строительство, оборудование и содержание данной контейнерной площадки ответственность несет администрация Советского района Казани. Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами занимается вывозом содержимого зеленых контейнеров, желтых сеток и бункеров», – ответили в компании.

Также в ПЖКХ отметили, что с началом дачного сезона и двухмесячника по санитарной очистке, а также со стартом строительного сезона, увеличилось число отходов, поэтому на контейнерную площадку попадают строительные отходы, прошлогодняя листва, спил деревьев, старые вещи и многое другое.

«Эти отходы не относятся к твердым-коммунальным и должны утилизироваться отдельно, с соблюдением всех правил. Из-за таких отходов мусор накапливается стремительно, а для их вывоза необходима спецтехника, так как мусоровоз поднять емкости уже не может. УК ПЖКХ для разрешения этой ситуации привлекла дополнительные силы: 2 ломовоза, 5 погрузчиков и 22 самосвала. Что касается указанной контейнерной площадки, то вывоз отходов с использованием спецтехники с нее запланирован на 27 апреля», – сообщили представители ПЖКХ.