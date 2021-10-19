Два футболиста и тренер «Нефтехимика» включены в символическую сборную 18-го тура ФНЛ

Три представителя футбольного клуба «Нефтехимик» вошли в состав символической сборной по итогам 18-го тура первенства ФНЛ. Это главный тренер команды из Нижнекамска Кирилл Новиков и два игрока: полузащитник Данила Емельянов и атакующий полузащитник Александр Юшин.

Напомним, что в матче прошедшего тура «Нефтехимик» обыграл в гостях «Аланию» (2:3). Емельянов отличился дублем, еще один мяч записал на свой счет Юшин.

После 18 матчей нижнекамцы занимают 3-е место в ФНЛ (33 очка). Лидирует в турнире «Оренбург» (38 очков). На втором месте «Торпедо» – 35 очков.