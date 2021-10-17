ФК «Нефтехимик» выиграл во Владикавказе

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл во Владикавказе «Аланию» со счетом 3:2, выигрывая по ходу матча 3:0. Дубль на счету Данила Емельянова.

Во Владикавказ нижнекамцы прилетели с прекрасным настроением после домашнего разгрома столичного «Спартака-2» (5:0). В первом тайме не откладывая дело в долгий ящик нижнекамцы очень быстро захватили инициативу в свои руки. И довольно скоро им удалось материализовать свое преимущество. Массированная атака «Нефтехимика» привела к панике в оборонительных порядках «Алании». Отскок мяча от защитника — и Данила Емельянов низом вколотил мяч в дальний угол хозяйских ворот, 1:0. А на последней минуте первой половины встречи Александр Юшин с линии штрафной удвоил преимущество гостей, 0:2.

И во втором тайме преимущество «Нефтехимика» сомнений не вызывало. Довольно скоро гости сделали счет крупным. Это Юшин в чужой штрафной выложил мяч на дальнюю штангу Емельянову, которому не составило труда попасть в ворота с двух метров, 0:3. И не нужно думать, что «Алания» только отбивалась. Ничуть. Хозяева также активно атаковали, пару раз только мастерство вратаря гостей Андрея Голубева спасло нижнекамцев от верного гола.

В середине второго тайма гости остались в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален Давид Хубаев. Хозяева быстро воспользовались численным преимуществом — Николай Гиоргобиани ударом головой с двух метров послал мяч в сетку, 1:3. Еще через шесть минут преимущество гостей стало минимальным — Ислам Машуков практически с линии ворот протолкнул мяч в сетку, 2:3. Интрига матча возродилась. Не без труда — в концовке мяч попал в перекладину ворот «Нефтехимика», но гости удержали победный счет.

«Алания» (Владикавказ) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:2). Голы забили: Гиоргобиани (73), Машуков (77) - Емельянов (16, 62), Юшин (46). Предупреждены: Хосонов, Кочиев— Хубаев, Голубев. На 69-й минуте за вторую желтую карточку удален Хубаев.

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Талалай, 60) Москвичев, Юшин (Дворецков, 71, Потапов, 84), Емельянов, Хубаев, Уридия. (Котик, 60).

После 18 матчей в активе нижнекамцев стало 33 очка, третье место. В следующем туре 23 октября «Нефтехимик» сыграет дома с ивановским «Текстильщиком».